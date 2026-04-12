Punjab में आज : डॉ. अंबेडकर अपमान पर तरुण चुघ के AAP पर गंभीर आरोप तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 12 Apr, 2026 04:57 PM
वृंदावन नाव हादसा: अबोहर पहुंचा मानिक टंडन का श'व, घर में मचा कोहराम
1. वृंदावन नाव हादसा: अबोहर पहुंचा मानिक टंडन का श'व, घर में मचा कोहराम
वृंदावन में नाव पलटने की दर्दनाक घटना ने अबोहर शहर को गहरे शोक में डुबो दिया...
2. AAP पर अंबेडकर विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप, तरुण चुघ का बड़ा बयान
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी ...
3. पंजाब में छुट्टी के दिन हुए कर्मचारियों के Transfer, पढ़ें List
पंजाब में रविवार को छुट्टी के दिन कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं ...
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पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर एक और चिंताजनक मामला सामने आया है ...
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पंजाब में बीते दिनों हुई बारिश के कारण बदले मौसम के बाद अब फिर गर्मी बढ़ने ...
6. भीषण सड़क हादसा, वाहनों के उड़े परखच्चे, महिला की दर्दनाक मौ'त
मोगा के कोट ईसेखां अमृतसर रोड पर रविवार सुबह करीब 6 बजे एक भीषण सड़क...
7. श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए तारीख फाइनल, 28 अगस्त तक चलेगी यात्रा
धार्मिक आस्था के केंद्र श्री अमरनाथ गुफा की वार्षिक यात्रा का कार्यक्रम घोषित कर...
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दसूहा के मोहल्ला धोबियां के रहने वाले संदीप महाजन पुत्र रवि महाजन के घर से ...
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दोपहर बाद गांव नक्कियां से गांव दोलोवाल अपर जाने वाली लिंक सड़क के पास गांव ...
10. गुरदासपुर में मनमोहक नजारा, दिखी हिमाचल-जम्मू की बर्फीली पहाड़ियां
इस वर्ष अप्रैल महीने के पहले दस दिनों के दौरान हुई लगातार बारिश ने जहां कई पुराने ...
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