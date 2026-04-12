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अमृतसर में दिनदहाड़े कपड़ा व्यापारी पर हमला, इलाके में फैली दहशत

Edited By Urmila,Updated: 12 Apr, 2026 03:19 PM

cloth merchant attacked in broad daylight in amritsar

पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। अमृतसर के मुस्तफाबाद इलाके में कुछ अज्ञात युवकों ने दिनदहाड़े एक कपड़ा व्यापारी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया।

अमृतसर (रमन) : पंजाब में कानून-व्यवस्था को लेकर एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। अमृतसर के मुस्तफाबाद इलाके में कुछ अज्ञात युवकों ने दिनदहाड़े एक कपड़ा व्यापारी पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। मदन क्लॉथ हाउस के मालिक पीड़ित के मुताबिक, घटना सुबह 12:30 बजे हुई। चार युवक चेहरा ढककर दुकान के आसपास घूमते रहे और फिर ग्राहक बनकर अंदर घुस गए। जैसे ही ग्राहक दुकान से बाहर निकले, उन्होंने अचानक दुकानदार पर दातर से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथों में गंभीर चोटें आईं।

Cloth Merchant Attack

पीड़ित ने दावा किया कि हमलावर गल्ले से करीब 10,000 रुपये लेकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक, उन्हें लूट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने कहा कि दरखास्त में सिर्फ हमले का जिक्र है और मामले की जांच की जा रही है। दुकानदार ने कहा कि वह पिछले 35 सालों से यह बिजनेस कर रहा है और यह पहली बार है जब ऐसी घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके के CCTV फुटेज की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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