पंजाब में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान बिल को मंजूरी, सुनील जाखड़ ने राज्यपाल का किया धन्यवाद

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन बिल 2026 को मंजूरी देने के लिए पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद करते हुए सरकार से मांग की है

चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन बिल 2026 को मंजूरी देने के लिए पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद करते हुए सरकार से मांग की है कि सभी धर्मों से संबंधित बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून का मसौदा सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, उसे भी जल्द विधानसभा में लाया जाए ताकि सभी धर्मों की बेअदबी रोकने संबंधी कानून बनाया जा सके।

इस संबंध में अपने एक सोशल मीडिया संदेश में सुनील जाखड़ ने लिखा, “माननीय राज्यपाल पंजाब श्री गुलाब चंद कटारिया जी का जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान संशोधन बिल 2026 को मंजूरी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कानून के बनने के बाद बेअदबी की घटनाएं करने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सभी धर्मों से संबंधित बेअदबी रोकने के लिए जो कानून का मसौदा सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, पंजाब सरकार उसे भी जल्द विधानसभा में लाए ताकि सभी धर्मों की बेअदबी रोकने संबंधी कानून बन सके।”

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस कानून के पारित होने से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा देने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार से उस कानून के मसौदे को भी विधानसभा में लाने की अपील की, जिसे पिछले वर्ष विधानसभा सत्र के दौरान विचार के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था।

उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों और हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में विभाजन पैदा करने वाली ताकतें पिछले समय में ऐसी निंदनीय हरकतें करती रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अब उक्त कानून को भी जल्द विधानसभा में पेश कर कानून बनाना चाहिए, जिसकी मांग सर्व धर्म समाज द्वारा की जा रही है।

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