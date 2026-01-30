Jalandhar में गुरु रविदास जयंती पर रूट डायवर्ट, 3 दिन बंद रहेंगे रास्ते, घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ें...

श्री गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव 1 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाए

जालंधर (जसप्रीत): श्री गुरु रविदास जी का प्रकाशोत्सव 1 फरवरी को पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर नकोदर रोड तीन दिन तक बंद रहेगा। प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में 31 जनवरी को संगत द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसके कारण शहर में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने इस दिन स्कूलों में छुट्टी की भी घोषणा की है। 31 जनवरी को शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक बदला रहेगा और कुछ रास्ते पूरी तरह बंद रहेंगे।



शोभायात्रा के संबंध में ए.डी.सी.पी ट्रैफिक गुरबाज़ सिंह जोन इंस्पेक्टरों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर भी रोक रहेगी। शोभायात्रा गुरुद्वारा साहिब बूटा मंडी से शुरू होकर श्री गुरु रविदास चौक, डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक (नकोदर चौक), भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक) और पटेल चौक से गुजरते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब बूटा मंडी पर ही समाप्त होगी। पंजाब केसरी से बातचीत करते हुए ए.डी.सी.पी ट्रैफिक गुरबाज़ सिंह जोन ने शहरवासियों की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह प्लान 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा। कुछ रास्तों पर 31 जनवरी से 1 फरवरी तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा।

कपूरथला से आने वाले वाहन इस रास्ते से जाएं:

कपूरथला की ओर से आने वाले वाहन वर्कशॉप चौक, मकसूदां चौक, भगत सिंह कॉलोनी, पठानकोट चौक, चौगिट्टी चौक, पीएपी चौक और बीएसएफ चौक से होकर शहर में आ-जा सकेंगे।

इन रास्तों पर ज्यादा भीड़ रहेगी, बचें:

प्रतापपुरा मोड़, वडाला चौक, श्री गुरु रविदास चौक, तिलक नगर रोड, बटापिंड मोड़, मैनबों चौक, जग्गू चौक, माता रानी चौक, बबरीक चौक, डॉ. अंबेडकर भवन मोड़, नकोदर चौक, गुरु अमरदास चौक और समरा चौक पर 31 जनवरी से 1 फरवरी तक यातायात बंद रहेगा।

नकोदर-शाहकोट जाने वाले वाहन इस रास्ते से जाएं:

जालंधर से नकोदर और शाहकोट जाने वाले वाहन सतलुज चौक, समरा चौक, कुल रोड, अर्बन एस्टेट फेज-2, सीटी इंस्टीट्यूट, पिंड प्रतापपुरा होते हुए नकोदर रोड का इस्तेमाल करें। वडाला चौक से श्री गुरु रविदास चौक और नकोदर चौक जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा।