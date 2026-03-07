Jalandhar के कई सारे इलाकों में बिजली रहेगी बंद, 6 घंटे का Powercut

जालंधर के कई सारे इलाकों में बिजली कट लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को 66 के.वी. लेदर कॉम्प्लैक्स सब-स्टेशन में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रिपेयर का काम करवाया जा रहा है।

जालंधर (पुनीत): जालंधर के कई सारे इलाकों में बिजली कट लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 8 मार्च को 66 के.वी. लेदर कॉम्प्लैक्स सब-स्टेशन में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रिपेयर का काम करवाया जा रहा है। इस दौरान सब-स्टेशन से चलने वाले 11 के.वी. न्यू वरियाणा, रघु एक्सपोर्ट, महाजन, दोआबा, गुप्ता, जुनेजा, करतार वाल्व, मल्टीकास्ट, यूरो, टीके स्पोर्ट्स, परफैक्ट बैल्ट और सिंडिकेट फीडर से चलते इलाकों को साथ-साथ ग्रीन फील्ड, सुंदर विहार, कपूरथला रोड व आसपास के इलाकों की बिजली बंद रहेगी।

इसी तरह से लांबड़ा सब-डिवीजन से चलते चिट्टी फीडर की सप्लाई सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।

