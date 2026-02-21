Jalandhar : आज दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी गुल, जानें कितना लंबा होगा Power Cut

: 220 के.वी. अलावलपुर सब स्टेशन से चलने वाली 66 के.वी. लाइन के नए टावर के निर्माण के कारण आदमपुर शहर, साथ लगते सभी मोहल्लों में बिजली गुल रहेगी।

आदमपुर (रणदीप): 220 के.वी. अलावलपुर सब स्टेशन से चलने वाली 66 के.वी. लाइन के नए टावर के निर्माण के कारण आदमपुर शहर, साथ लगते सभी मोहल्लों, उदेसियां, चूहड़वाली, अर्जनवाल, सतोवाली, चोमो, राम नगर, कडियाना, पंडोरी, डीगरियां, कठार, राजोवाल, मंडेर, कुपुर, खुर्दपुर गांवों की बिजली सप्लाई 21 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी पावरकॉम ऑफिस सब डिवीजन आदमपुर के एस.डी.ओ. राज कुमार ने दी।

