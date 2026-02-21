Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar : आज दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी गुल, जानें कितना लंबा होगा Power Cut

Jalandhar : आज दर्जनों इलाकों में बिजली रहेगी गुल, जानें कितना लंबा होगा Power Cut

Edited By Urmila,Updated: 21 Feb, 2026 11:11 AM

power cut

: 220 के.वी. अलावलपुर सब स्टेशन से चलने वाली 66 के.वी. लाइन के नए टावर के निर्माण के कारण आदमपुर शहर, साथ लगते सभी मोहल्लों में बिजली गुल रहेगी।

आदमपुर (रणदीप): 220 के.वी. अलावलपुर सब स्टेशन से चलने वाली 66 के.वी. लाइन के नए टावर के निर्माण के कारण आदमपुर शहर, साथ लगते सभी मोहल्लों, उदेसियां, चूहड़वाली, अर्जनवाल, सतोवाली, चोमो, राम नगर, कडियाना, पंडोरी, डीगरियां, कठार, राजोवाल, मंडेर, कुपुर, खुर्दपुर गांवों की बिजली सप्लाई 21 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। यह जानकारी पावरकॉम ऑफिस सब डिवीजन आदमपुर के एस.डी.ओ. राज कुमार ने दी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!