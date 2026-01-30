पंजाब में 5वीं क्लास के CCE मार्क्स अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ी

पंजाब सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए पांचवीं क्लास के स्टूडेंट्स के CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) मार्क्स को E-Punjab पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब सरकार ने सत्र 2025-26 के लिए पांचवीं क्लास के स्टूडेंट्स के CCE (Continuous and Comprehensive Evaluation) मार्क्स को E-Punjab पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को यह काम 20 फरवरी 2026 तक पूरा करना होगा।

डायरेक्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) पंजाब, किरण शर्मा (PCS) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सभी स्टूडेंट्स की सही डिटेल्स और CCE मार्क्स को समय पर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। SCERT ने स्पष्ट किया कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी गलती या चूक की पूरी जिम्मेदारी स्कूल हेड या ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर की होगी। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड को सही और समय पर अपडेट करने के प्रयास के तहत लिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here