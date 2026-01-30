Main Menu

Punjab: रहस्यमयी हालत में 10 रुपए का सिक्का फटा, ढाई साल की बच्ची के हाथ झुलसे

30 Jan, 2026

10 rupees coins blast

शहर के इंदिरा नगरी इलाके में वीरवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई,

अबोहर(भारद्वाज) : शहर के इंदिरा नगरी इलाके में वीरवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां रहस्यमयी परिस्थितियों में 10 रुपए का सिक्का फटने से ढाई साल की बच्ची के हाथ बुरी तरह झुलस गए।

घटना की जानकारी देते हुए इंदिरा नगरी गली नंबर-3 निवासी गीता ने बताया कि उनके पति शहर में सूप बेचने का काम करते हैं। वीरवार दोपहर जब वह सूप तैयार कर बाजार ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी ढाई साल की बेटी सृष्टि को 10 रुपए का सिक्का यह कहकर दिया कि वह पास की दुकान से कुछ सामान लेकर आए। कुछ समय बाद सृष्टि रोती हुई घर वापस आई।

जब परिजनों ने उसे देखा तो उसके हाथ झुलसे हुए थे और सिक्का फट चुका था। बाद में पता चला कि बच्ची के हाथ में पकड़ा हुआ 10 रुपए का सिक्का अचानक फट गया। घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर घबरा गए और तुरंत उसका इलाज करवाया। गनीमत रही कि बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस अजीबोगरीब घटना के बाद इलाके के लोग सहमे हुए हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सामान्य सा दिखने वाला 10 रुपए का सिक्का कैसे फट सकता है।

