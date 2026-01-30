पंजाब में सियासी हलचल: पूर्व मंत्री के घर ED की कार्रवाई आज भी जारी, पढ़ें...

पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के सिविल लाइंस स्थित आवास पर

होशियारपुर: पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के सिविल लाइंस स्थित आवास पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा बुधवार सुबह की गई छापेमारी आज तीसरे दिन भी जारी है। केंद्रीय एजेंसी की टीम घर के अंदर मौजूद दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल कर रही है। कार्रवाई के दौरान पिछले करीब 2 दिनों से किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई।

इस पूरी प्रक्रिया में केवल दो निजी गवाहों को शामिल किया गया है, जिन्हें ही अंदर आने-जाने की इजाजत है। उन्हें कार्रवाई शुरू होते ही निर्देश दिए गए थे कि अगले 2-3 दिनों तक शहर से बाहर न जाएं। दिलचस्प बात यह रही कि केंद्रीय एजेंसी की पूरी टीम ने रात भी कोठी के अंदर ही बिताई। इसके लिए उन्होंने सोने के लिए निजी तौर पर गद्दों की व्यवस्था की। साथ ही केंद्रीय एजेंसी और उनके साथ आए बीएसएफ जवानों के खाने-पीने की व्यवस्था भी एजेंसी द्वारा स्वयं की जा रही है। दूसरे दिन भी एजेंसी की टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मीडिया को किसी तरह की जानकारी देने से बचता नजर आया।

सुंदर शाम अरोड़ा की गिरफ्तारी नहीं हुई

दो दिनों से जांच जारी रहने के बावजूद पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार यदि उन्हें किसी दवा की जरूरत पड़ रही है तो इसके लिए एजेंसी के अधिकारी दवा लाने की अनुमति दे रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।