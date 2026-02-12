Main Menu

Punjab: शादी समारोह में फायरिंग, Video Viral होते ही पुलिस का सख्त Action

Edited By Kamini,Updated: 12 Feb, 2026 04:20 PM

शादी वाले घर में फायरिंग होने की घटना सामने आई है।

बरनाला (पुनीत): शादी वाले घर में फायरिंग होने की घटना सामने आई है। बरनाला जिले के हल्का महल कलां के गांव कलाला में एक शादी फंक्शन के दौरान फायरिंग होने से दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक, कलाला से चौहानके जाने वाली रोड पर एक जगह जगतार सिंह के बेटे मनदीप सिंह की शादी की पार्टी चल रही थी। इस दौरान एक अनजान आदमी ने अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर हवा में फायरिंग की, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही थाना महल कलां की पुलिस हरकत में आ गई। DSP महल कलां जसपाल सिंह धालीवाल ने बताया कि एक खास मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आदमी शादी फंक्शन के दौरान फायरिंग करके लोगों में दहशत फैला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अनजान आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

DSP जसपाल सिंह ने बताया कि वह खुद SHO महल कलां के साथ मौके पर गए हैं और हालात की जांच की है। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, मामले की जांच जारी है और वायरल वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

