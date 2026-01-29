स्कूली बच्चों को ले जा रही बस के साथ घटा हादसा, जानें मौके के क्या बने हालात

सड़क पर सामने से 2 गाड़ियां एक साथ आ गईं जिसके चलते बस को...

संगरुर : संगरुर में आज सुबह एक स्कूल बस का एक्सीडेंट होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 7-8 बच्चे बैठे थे जिन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। हादसे के बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया गया था।

जानकारी देते बस के ड्राइवर ने बताया कि वह पिछले 5 साल से स्कूल बस चला रहा है। सड़क पर सामने से 2 गाड़ियां एक साथ आ गईं जिसके चलते बस को कच्चे रास्ते पर उतारना पड़ा और हादसा घट गया। हादसे के दौरान बस के शीशे टूट गए और पावरकॉम का एक पोल भी उखड़ गया जिसका नुकसान करीब 25-30 हजार बताया जा रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here