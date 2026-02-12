Main Menu

Punjab में शुरू होने जा रहा है सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष, बड़ी रैली की तैयारी जोरों पर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 06:48 PM

पुराने स्केल, पेंशन और भत्ते बहाली मोर्चे के नेताओं ने रूदिंदरपाल सिंह गिल की अगुवाई में लुधियाना के विभिन्न स्कूलों में तैयारी बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने स्केल और पुरानी पेंशन लागू करने, और पेंडू तथा बॉर्डर एरिया भत्ता समेत काटे गए...

लुधियाना  : पुराने स्केल, पेंशन और भत्ते बहाली मोर्चे के नेताओं ने रूदिंदरपाल सिंह गिल की अगुवाई में लुधियाना के विभिन्न स्कूलों में तैयारी बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुराने स्केल और पुरानी पेंशन लागू करने, और पेंडू तथा बॉर्डर एरिया भत्ता समेत काटे गए 37 प्रकार के भत्तों, ए.सी.पी. (एडवांस्ड कैरियर प्रोग्राम) तथा लंबित 16% डीए को लागू कराने के लिए 15 फरवरी को संगरूर में रैली की जाएगी, जिसके बाद रोष मार्च भी किया जाएगा।

नेताओं ने आगे कहा कि 17-07-2020 या उसके बाद हुई भर्ती पर लागू कर्मचारी विरोधी नए स्केलों का नोटिफिकेशन पहले ही रद्द किया जाए और नए कर्मचारियों के लिए पंजाब पे स्केल लागू किया जाए। पंजाब पे स्केलों को लागू करने में अदालत के फैसलों के अनुसार छठे पंजाब पे कमीशन सहित 15% वेतन वृद्धि के अनुसार वेतन तय किया जाए। पंजाब सरकार द्वारा की जा रही अवैध और जबरन वेतन रिकवरी/कटौती पर रोक लगाई जाए।

पंजाब सरकार द्वारा 18-11-2022 को जारी पुराने पेंशन प्रणाली के नोटिफिकेशन को 1972 के नियमों के अनुसार SOP (Standard Operating Procedure) जारी करके GPF खाते खोलवाए जाएँ। कटे हुए 37 भत्तों की बहाली, पेंडू भत्ता, बॉर्डर एरिया भत्ता समेत समीक्षा के नाम पर कर्मचारियों से कटे सभी भत्तों को बहाल किया जाए। ए.सी.पी. स्कीम को पुनः लागू किया जाए और डी.ए. की लंबित 16% बकाया किस्तें जारी की जाएँ।

