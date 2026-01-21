गुरदासपुर में टली बड़ी घटना, खतरनाक हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 21 Jan, 2026 05:22 PM
गुरदासपुर (हरमन, विनोद): जिला पुलिस गुरदासपुर को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पांच पिस्तौल और सात मैगजीन बरामद की हैं, जिससे इलाके में होने वाली एक बड़ी घटना टल गई है। इस बारे में SSP गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि घुम्मन कलां थाने के इंचार्ज जगदीश सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर थे। इस दौरान शक के आधार पर आरोपी अर्शदीप सिंह, बेटे नरिंदर सिंह, निवासी गांव उप्पली, थाना संगरूर को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 5 पिस्तौल (PX5 स्टॉर्म) और सात मैगजीन बरामद हुईं।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। SSP ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि उससे सख्ती से पूछताछ करके इस हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े और तथ्य सामने लाए जा सकें। SSP आदित्य ने साफ किया कि पुलिस आरोपी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, साथियों और संभावित टारगेट की भी गहराई से जांच कर रही है। अभी तक पता चला है कि उक्त आरोपी कुछ समय से दुबई में रह रहा है और हो सकता है कि वहां उसके सीमा पार के गैंगस्टरों और दूसरे असामाजिक तत्वों से संबंध रहे हों, यहां तक कि अब उक्त व्यक्ति ने ये खतरनाक हथियार विदेश में बैठे अपने हैंडलरों के कहने पर ही हासिल किए थे।
आरोपी को ये हथियार किसी गैंगस्टर या दूसरे असामाजिक तत्व को किसी घटना के लिए सप्लाई करने थे, लेकिन उससे पहले ही यह आरोपी पुलिस की नजर में आ गया है। उन्होंने साफ कहा कि गुरदासपुर जिले में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच, DIG संदीप गोयल ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी एक गंभीर मामला है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी कोई बड़ी आपराधिक वारदात करने की तैयारी में था। उन्होंने कहा कि पुलिस की तुरंत और समझदारी भरी कार्रवाई ने एक बड़ी घटना होने से रोक दी।
