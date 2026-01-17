Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नशे के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस का Action, दाना मंडी सील, हॉटस्पॉट इलाकों में अचानक चेकिंग

नशे के खिलाफ गुरदासपुर पुलिस का Action, दाना मंडी सील, हॉटस्पॉट इलाकों में अचानक चेकिंग

Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 03:44 PM

action against drugs

नशे की रोकथाम को लेकर गुरदासपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की।

गुरदासपुर (हरमन): नशे की रोकथाम को लेकर गुरदासपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की। डीआईजी अखिल चौधरी आईपीएस और एसएसपी गुरदासपुर अदित्य आईपीएस की अगुवाई में जिले के 12 हॉटस्पॉट इलाकों को सील कर अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस मौके पर बातचीत करते हुए डीआईजी अखिल चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष के दौरान गुरदासपुर पुलिस ने नशा विरोधी मुहिम में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उनके अनुसार करीब 850 मामले दर्ज कर लगभग 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से करीब 300 मामले आम लोगों द्वारा पुलिस हेल्पलाइन पर दी गई सूचनाओं के आधार पर दर्ज किए गए हैं। डीआईजी ने कहा कि पुलिस जहां नशे की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, वहीं उन लोगों की भी मदद की जा रही है जो स्वयं नशा छोड़ना चाहते हैं। इस दिशा में उन्हें नशा छुड़ाओ केंद्रों में भर्ती करवाने के साथ-साथ हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

इसी कड़ी में आज गुरदासपुर की दाना मंडी में एक इनपुट के आधार पर अचानक चेकिंग की गई। मंडी के यार्ड, मजदूरों द्वारा बनाई गई झुग्गी-झोपड़ियों सहित अन्य स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई। इसके अलावा प्राप्त अन्य इनपुट्स के आधार पर जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की चेकिंग शुरू की गई है। डीआईजी और एसएसपी ने आम लोगों से अपील की कि नशे की बिक्री और सेवन के खिलाफ चल रही मुहिम में पुलिस का सहयोग करें और यदि कहीं नशे की बिक्री या उपयोग से संबंधित कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस दौरान एसएसपी अदित्य ने कहा कि गुरदासपुर जिले में नशे की बिक्री और सेवन को पूरी तरह खत्म करने के लिए पुलिस और अधिक सख्ती के साथ काम करेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!