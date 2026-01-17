Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शीतलहर का कहर जारी, स्कूलों का समय बदलने के बावजूद बच्चों की उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम

शीतलहर का कहर जारी, स्कूलों का समय बदलने के बावजूद बच्चों की उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम

Edited By Kamini,Updated: 17 Jan, 2026 12:26 PM

cold wave continues to wreak havoc

पिछले कुछ दिनों से गुरदासपुर जिले समेत समूह क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण शीत लहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है।

गुरदासपुर (हरमन): पिछले कुछ दिनों से गुरदासपुर जिले समेत समूह क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण शीत लहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों का समय तबदील करके सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है, पर इसके बावजूद सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में आज बच्चों की हाजिरी सामान्य से काफी कम रही।

आज ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 10 फीसदी से भी कम दर्ज की गई, जबकि स्कूल खुलने के बाद पिछले दो दिनों से भी बच्चों की हाजिरी नाममात्र ही रही है। अध्यापकों के मुताबिक मौसम की मार के चलते बहुत से अभिभावक अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गुरदासपुर क्षेत्र में दिन का तापमान 12 से 13 डिग्री सैल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 3 डिग्री सैल्सियस के करीब रहा। इसके साथ ही शीत लहर और घनी धुंध ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

खास तौर पर धुंध के कारण यातायात प्रभावित हुआ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी गिरावट दर्ज की गई है। सूरज के दर्शन न होने और अत्यधिक ठंड के कारण लोग सिर्फ बहुत जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन और कामकाज पर बड़ा असर पड़ा है। कई स्कूलों का दौरा करने के दौरान अध्यापकों ने बताया कि जब तक मौसम साफ नहीं होता, तब तक हालात इसी तरह बने रहने की संभावना है और सर्दी के इस दौर में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि होना मुश्किल दिख रहा है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here  

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!