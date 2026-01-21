बड़ी वारदात टली: गुरदासपुर में पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ आरोपी दबोचा

जिला पुलिस गुरदासपुर को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर उससे पिस्तोल-5 तथा मैगजीन-7 बरामद किए।

गुरदासपुर (विनोद): जिला पुलिस गुरदासपुर को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने एक आरोपी को काबू कर उससे पिस्तोल-5 तथा मैगजीन-7 बरामद किए। इस तरह से पुलिस ने ईलाके में होने वाली बड़ी वारदात को टाल दिया।



इस संंबंधी एस.एस.पी.गुरदासपुर आदित्य ने बताया कि घुम्मन कलां पुलिस स्टेशन इंचार्ज जगदीश सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त कर रहे थे तो आरोपी अर्शदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी गांव उप्पली पुलिस स्टेशन संगरूर को शक के आधार पर काबू कर जब आरोपी के हाथ में पकड़े बैग की जांच की तो उसमें से पिस्तोल(पी.एक्स 5 स्टार्म)-5 तथा मैगजीन-7 बरामद हुए। जिस पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।



एस.एस.पी.ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड लेकर सख्ती से पूछताश की जाएगी तथा कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की सम्भावना है। उन्होने बताया कि इस गिरफ्तारी से ईलाके में होने वाली बड़ी वारदात को होने से बचाया गया है।