Jalandhar: Sports Market में लाखों की चोरी मामले में नया मोड़, हुआ हैरानीजनक खुलासा

बस्ती नौ स्थित स्पोर्ट्स मार्केट में सन फ्लाई नामक दुकान से चोरी मामले में नया मोड़ आया है। 8.50 लाख रुपये की चोरी के मामले में अब हत्या का मामला सामने आया है।

जालंधर: बस्ती नौ स्थित स्पोर्ट्स मार्केट में सन फ्लाई नामक दुकान से चोरी मामले में नया मोड़ आया है। 8.50 लाख रुपये की चोरी के मामले में अब हत्या का मामला सामने आया है। चोरी की जांच के दौरान पुलिस को दुकान के पास ही एक 65 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। मृतक की पहचान इंद्रजीत निवासी आदमपुर के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से बल्ली मार्केट क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में सोनू नामक कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनू पिछले 8 से 10 साल से जहां पर दुकान पर काम कर रहा था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी सोनू ने खुलासा किया कि चोरी के बाद इंद्रजीत के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने कथित रूप से उसकी हत्या कर दी और शव को दुकान के अंदर ही छिपा दिया। वारदात को 2 लोगों द्वारा अंजाम दिए जाने की बात भी सामने आई है। इस बीच पुलिस ने अंबाला से चोरी में इस्तेमाल की गई कार को बरामद किया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है।

दुकान मालिक मधु गुप्ता ने बताया कि सोनू कई वर्षों से दुकान में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि हाल ही में दुकान में आए कुछ ग्राहकों की नकदी तिजोरी में रखी गई थी, जिसे वह साथ लेकर जाना भूल गए। महिला ने बताया कि जब दुकान खोली गई तो पैसे गायब मिले। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दुकान के ताले तोड़कर बोरी में सामान और नकदी ले जाते हुए दिखाई दिया, हालांकि चोरी के दौरान कैमरों की तारें भी काट दी गई थीं। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि, उसे अंबाला से फोन आया कि उनकी गाड़ी ने वहां पर हिट किया है। तब उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी तो दुकान के बाहर खड़ी है, इसी बीच जब मालिक अंबाला पहुंचा तो उनकी दुकान का नौकर गाड़ी के साथ वहां पर पाया गया। इस दौरान पुलिस ने नौकर गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरा मामले का खुलासा हुआ।

