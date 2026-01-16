मुक्तसर, नवांशहर के बाद गुरदासपुर DC कार्यालय को मिला धमकी भरा E-Mail, तालाशी अभियान जारी

कुछ दिनों से पंजाब भर में डिप्टी कमीशनर कार्यालयों को बम से उड़ाने की

गुरदासपुर (विनोद): कुछ दिनों से पंजाब भर में डिप्टी कमीशनर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकिया मिलने का क्रम लगातार जारी है।

इसी अधीन आज डिप्टी कमीशनर गुरदासपुर कार्यालय में आई एक ई-मेल के माघ्यम से डिप्टी कमीशनर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही सारा जिला प्रशासनिक कम्पलैक्स खाली करवा लिया गया। पुलिस विभाग की डॉग स्कवैड,बम निरोधक दस्ता तथा अन्य विंग मौके पर पंहुचे तथा प्रशासनिक कम्पलैक्स की तालाशी शुरू कर दी गई है। यह धमकी आंतकी संगठन इस्लामिक स्टेट खरोसान प्रोविंस(आई.एस.के.पी).द्वारा दी गई है।

इस धमकी मिलने के बाद पूरा डिप्टी कमीशनर कार्यालय खाली करवा लिया गया है और आम जनता को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। डी.सी. दफ्तर के मेन गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अंदर जांच में जुटी हुई है। जिस आंतकी संगठन के नाम से यह मेल आया है उसका सीधा संबंध आई.एस.आई.एस.से हैं।