सरहिंद रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, गुरदासपुर में हाई अलर्ट

सरहिंद रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की घटना के बाद जिला गुरदासपुर में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं।

गुरदासपुर (हरमन): सरहिंद रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की घटना के बाद जिला गुरदासपुर में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। इसी क्रम में गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत करते हुए सीआईए स्टाफ द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। सीआईए स्टाफ इंचार्ज गुरमीत सिंह के नेतृत्व में गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पर चलाए गए इस अभियान के दौरान स्टेशन के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली गई। इस दौरान रेलगाड़ियों के माध्यम से आने-जाने वाले यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई।

चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्मों, वेटिंग रूम, टिकट काउंटरों, पार्किंग एरिया और आसपास के क्षेत्रों को विशेष रूप से खंगाला गया। पुलिस टीमों ने रेलवे कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाते हुए सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। सीआईए स्टाफ इंचार्ज गुरमीत सिंह ने बताया कि सरहिंद की घटना को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह चेकिंग अभियान चलाया गया है।

उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आम लोगों और यात्रियों से अपील की कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान दिखाई दे तो तुरंत पुलिस या रेलवे अधिकारियों को सूचित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगामी दिनों में भी इस तरह के चेकिंग अभियान जारी रहेंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here