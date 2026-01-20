Main Menu

  जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग केस में दो आरोपी काबू

Edited By Kalash,Updated: 20 Jan, 2026 12:19 PM

encounter in jalandhar rural area

जालंधर देहाती पुलिस ने शाहकोट क्षेत्र के गांव सोहल जागीर के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

नकोदर (पाली): जालंधर देहाती पुलिस ने शाहकोट क्षेत्र के गांव सोहल जागीर के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए फायरिंग मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

जालंधर देहाती के वरिष्ठ पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह विर्क ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी 2026 को गांव सोहल जागीर निवासी सुखचैन सिंह के घर पर फायरिंग की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना शाहकोट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

PunjabKesari

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गईं। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फायरिंग में शामिल आरोपी हथियारों के साथ गांव सोहल जागीर के आसपास घूम रहे हैं और किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही इलाके में नाकाबंदी की गई।

नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी करणवीर को पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी को मौके पर ही काबू कर लिया गया।

PunjabKesari

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंगरेज सिंह पुत्र कर्नैल सिंह और करणवीर पुत्र नायब सिंह, दोनों निवासी गांव मरहाणा, थाना चोहला साहिब, जिला तरनतारन के रूप में हुई है। घायल आरोपी का इलाज पुलिस निगरानी में चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक .30 बोर पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोल और वारदात में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है।

एसएसपी ने बताया कि जांच में यह सामने आया है कि यह फायरिंग की घटना विदेश में बैठे आरोपियों द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा थी। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार बलवंत सिंह उर्फ बंटा बताया जा रहा है, जो गांव सोहल जागीर का रहने वाला है और वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है। वह शिकायतकर्ता का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

PunjabKesari

पुलिस के अनुसार, बलवंत सिंह ने फिलीपींस में रह रहे चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया। चरणजीत ने आगे अंगरेज सिंह और करणवीर को इस हमले के लिए तैयार किया। विदेश में बैठे आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

PunjabKesari

