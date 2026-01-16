गुरदासपुर सीमा पर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, BSF और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

जिला गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव चंदू वडाला के पास पाकिस्तानी

गुरदासपुर (विनोद): जिला गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव चंदू वडाला के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखा। इस संबंधी सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस ने विशेश सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।



सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के अनुसार गत रात भारत पाकिस्तान सीमा पर घने कोहरे के दौरान सीमा सुरक्षा बल की चंदू वडाला बी.ओ.पी. के पास पाकिस्तान की तरफ से दो ड्रोन भारतीय इलाके में घुसते देखे गए। परंतु वह जल्दी ही वापिस पाकिस्तान चले गए।



इस संबंधी सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी जिला पुलिस गुरदासपुर को दी तथा पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ मिल कर आसपास के खेतों व ईलाके में विशेष सर्च अभियान शुरू कर रखा है।