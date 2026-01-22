Main Menu

  • गुरदासपुर: गुज्जर परिवार पर तेजाब हमला, मां और 7 माह का बच्चा गंभीर

Edited By Vatika,Updated: 22 Jan, 2026 03:00 PM

देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने डेरे में सो रहे

गुरदासपुर(विनोद, हरजिंदर सिंह गोराया): देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात हमलावरों ने डेरे में सो रहे गुज्जर परिवार पर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में परिवार की एक महिला और उसका 7 महीने का मासूम बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए।

यह घटना घुमान कस्बे के नजदीक गांव चोल चक्क की है। पीड़ित परिवार के अनुसार, वारदात रात करीब 12 बजे हुई, जिसमें 5 से 6 अज्ञात आरोपी शामिल थे। ठंड के कारण परिवार के अधिकांश सदस्य मुंह ढककर सो रहे थे, जिससे बड़ा जान-माल का नुकसान होने से बच गया। हालांकि बिस्तर और कपड़ों को आग लग गई। परिवार के सदस्य राज वली ने बताया कि बशीर खान का परिवार अपने डेरे में सो रहा था, तभी अज्ञात लोगों ने तेजाब से भरे मग फेंककर हमला कर दिया। इस हमले में बशीर खान की बहू गग्गू पत्नी चांदी और उनका 7 महीने का बेटा फरयाद गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को तुरंत घुमान के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

राज वली ने बताया कि हमलावरों में से एक व्यक्ति ने दो मग में तेजाब डालकर हमला किया और मग मौके पर ही फेंककर फरार हो गया। घटना की सूचना घुमान थाना पुलिस को दे दी गई है और इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

