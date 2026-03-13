आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एक और बड़े नेता ने दिया इस्तीफा

Edited By Kamini,Updated: 13 Mar, 2026 03:54 PM
पंजाब में बदलाव लाने का नारा देने वाली पार्टी 'AAP' को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है।
लोहियां खास (सद्दी, राजपूत): पंजाब में बदलाव लाने का नारा देने वाली पार्टी 'AAP' को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, जालंधर जिले के यूथ विंग के प्रेसिडेंट राजिंदर सिंह भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण निजी जिम्मेदारी बताया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दाल में कुछ भी काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। राजिंदर सिंह भुल्लर ने बाद में कहा कि उन्होंने सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे चुनाव पास आएंगे, और भी विकेट गिरेंगे।
गौरतलब है कि भुल्लर जालंधर जिले के शाहकोट विधानसभा क्षेत्र में यूथ विंग की एक्टिविटीज को तेज करने के लिए खास तौर पर एक्टिव थे। सूत्रों के मुताबिक, राजिंदर सिंह भुल्लर और पार्टी पर पार्टी का दबाव था लेकिन इस दबाव से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और वह खुद को नजरअंदाज होते हुए भी देख रहे थे। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि लोहियां में AAP के कई पुराने वर्कर खुद को नजरअंदाज होते देख पहले ही पार्टी से दूरी बना चुके हैं और वे पार्टी की किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि इस समय लोहियां में भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए वर्कर ही AAP की कमान संभालते दिख रहे हैं, जिसका एक उदाहरण लोहियां शहर में बनाए गए नए शहरी अध्यक्ष साहिब सिंह हैं, जो अब लोहियां शहर की कमान संभाल रहे हैं।
