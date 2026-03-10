Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा का हुआ अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा का हुआ अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 Mar, 2026 11:17 PM

jathedar surjit singh cheema s last rites were performed

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी और धर्म प्रचार कमेटी के पूर्व सीनियर मैंबर और गुरु तेग बहादर पब्लिक स्कूल हजारा के संस्थापक जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा का मंगलवार को शमशानघाट मॉडल टाऊन में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

जालंधर  (महेश): शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी और धर्म प्रचार कमेटी के पूर्व सीनियर मैंबर और गुरु तेग बहादर पब्लिक स्कूल हजारा के संस्थापक जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा का मंगलवार को शमशानघाट मॉडल टाऊन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिनमें शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, शिक्षिक और राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और प्रमुख उदयोगपति मुख्य तौर पर शामिल थे। 91 वर्षीय स्व. जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा को मुख्य अगनि उनके बेटों हरशरण सिंह चीमा, रविंदरपाल सिंह चीमा और पोत्रे जुगराज सिंह चीमा द्वारा दी गई। परिवारिक सदस्यों में जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा की पत्नी सुरिंदर कौर चीमा, डाक्टर गुरपाल सिंह, कुलविंदर कौर, अमृतपाल सिंह गिल, परमिंदर कौर, जसपाल सिंह औजला, रूपिंदर कौर के अलावा जसविंदर सिंह चीमा और राजवीर सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। 

पंजाब केसरी गरूप के मुख्य संपादक विजय चोपड़ा और संयुक्त संपादक अविनाश चोपड़ा ने भी जत्थेदार सुरजीत सिंह चीमा की मौत पर दुख प्रकट करते हुए परिवार के साथ  संवेदना जताई है। अंतिम संस्कार में पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब डा. दलजीत सिंह चीमा, पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह के.पी., एस.जी.पी.सी.के सचिव कुलवंत सिंह मन्नण, सरबजीत सिंह मक्कड़, गुरप्रताप सिंह वडाला, के.डी. भंडारी तीनों पूर्व विधायक, पूर्व डी.जी.पी. इकबालप्रीत सिंह सहोता, पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी  उपिंदरजीत सिंह घुम्मण, पूर्व एस.एस.पी.जगमोहन सिंह, जिला अकाली जत्था के प्रधान इकबाल सिंह ढींडसा, भुपिंदर सिंह मक्कड़, जसविंदर सिंह मक्कड़, जसविंदर सिंह धोगड़ी, गुरु तेग बहादर पब्लिक स्कूल हजारा का समूह स्टाफ भी मौजूद था। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!