पंजाब के कर्ज को लेकर परगट सिंह का AAP सरकार पर तीखा निशाना, बोले- 4 साल में सिर्फ बड़े दावे और मजाक

जालंधर कैंट से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परगट सिंह ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : जालंधर कैंट से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता परगट सिंह ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब तक उनका कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहा।

.@ArvindKejriwal once claimed that ₹54,000 crore would be saved every year, and @BhagwantMann promised the state’s entire debt would be cleared.



But after forming the government, four years have passed with nothing but tall claims and jokes.

Punjab’s debt has already crossed… pic.twitter.com/or9iLPVFGf — Pargat Singh (@PargatSOfficial) March 7, 2026

परगट सिंह ने कहा कि Arvind Kejriwal ने पहले दावा किया था कि उनकी नीतियों से हर साल करीब 54 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने भी यह वादा किया था कि राज्य का पूरा कर्ज चुकाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बने 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान सिर्फ बड़े दावे और बयान ही सुनने को मिले हैं। उनके मुताबिक पंजाब का कर्ज पहले ही 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और मौजूदा हालात को देखते हुए यह जल्द ही 5 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। परगट सिंह ने यह भी कहा कि राज्य के हितों को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने आगामी बजट को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार भी लोगों को सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here