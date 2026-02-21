Main Menu

'पॉलिटिकल वेंटिलेटर' पर भगवंत मान! पंजाब दा कित्ता बेड़ा गरक, सुखजिंदर रंधावा ने किया सियासी हमला

Edited By Urmila,Updated: 21 Feb, 2026 01:14 PM

sukhjinder randhawa says bhagwant mann is on political ventilator

पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा सियासी हमला किया है।

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस समय "पॉलिटिकल वेंटिलेटर" पर हैं और अस्पताल में दाखिल होने की वजह से राज्य के हालात के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते।

रंधावा ने राज्य में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई और कहा कि पंजाब में लगातार मर्डर हो रहे हैं। सरपंच मर्डर केस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन हालातों को कंट्रोल करने में फेल रही है। सरकार की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए रंधावा ने कहा कि जिन दो DSP और SHO को सस्पेंड किया गया है, वह सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस पोजीशन में होते तो DSP या SHO की जगह DGP को सस्पेंड करते क्योंकि वह ऑर्डर लागू करने में फेल रहे हैं। उन्होंने मौजूदा DGP को "एड हॉक DGP" कहा जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मुख्यमंत्री के इशारों पर काम कर रहे हैं।

सुरक्षा की हालत पर बात करते हुए रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अस्पताल, सेक्रेटेरिएट और यहां तक कि 17 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे हालात में मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का क्या हक है? रंधावा ने भगवंत मान पर जमकर हमला बोला और उन्हें "बुजदिल" और "नॉन-सीरियस" इंसान कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पंजाब का बेड़ा गरक दिया है और पंजाब के हित में उन्हें जल्द ही पद से हटाना जरूरी है।

