Encounter में मारे गए रणजीत सिंह के मामले में सबूतों के साथ जानकारी दें CM और DGP: परगट सिंह

पंजाब डेस्क: नौजवान रणजीत सिंह के कथित एनकाउंटर को लेकर मामला लगातार गरमाता जा रहा है। अब इस मामले पर कांग्रेस MLA और पूर्व कैबिनेट मंत्री परगट सिंह का बयान सामने आया है। परगट सिंह ने ट्वीट कर मांग की है कि मुख्यमंत्री और DGP हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 19 साल के रणजीत सिंह के मामले में पक्के सबूतों के साथ साफ जानकारी शेयर करें। इसके साथ ही, उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और हाई कोर्ट से भी अपील की है कि वे इस तरह के पुलिस एनकाउंटर पर खुद से नोटिस लें और समय पर न्यायिक जांच करें।

परगट सिंह ने कहा कि 19 साल के रंजीत सिंह के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि यह एक झूठा और फर्जी पुलिस एनकाउंटर था। इसलिए, अब मुख्यमंत्री और DGP को आगे आकर पक्के सबूतों के साथ साफ और पारदर्शी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार का आरोप है कि रंजीत सिंह को उसके घर से किडनैप किया गया था और बाद में इसे पंजाब के 2 पुलिसकर्मियों की हत्या से जोड़ा गया और फिर जिसे “एनकाउंटर” कहा जा रहा है, उसमें मार दिया गया।

पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब गवर्नेंस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पंजाब ‘पुलिस स्टेट’ की ओर बढ़ रहा है, ऐसे एनकाउंटर्स की बढ़ती संख्या एक इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन और माननीय हाई कोर्ट को इस पर खुद संज्ञान लेना चाहिए और समय पर ज्यूडिशियल जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

