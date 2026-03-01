पंजाब में बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेज) बंद रहेंगे।

पंजाब डेस्क : पंजाब में होली के अवसर पर बुधवार, 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेज) बंद रहेंगे। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित होने के कारण इस दिन बैंक भी बंद रहेंगे।

बता दें कि धार्मिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च से आरंभ होकर 3 मार्च तक रहेगी। इस बार होलिका दहन 3 मार्च की शाम को किया जाएगा, जबकि रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने राज्यभर में अवकाश की घोषणा की है ताकि लोग उत्सव को सुरक्षित और उल्लासपूर्ण तरीके से मना सकें।

