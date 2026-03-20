सुनील जाखड़ का तंज: ‘AAP सरकार की लापरवाही से लैप्स हुआ फंड, केंद्र ने फिर दी मदद’

पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लिए 814 करोड़

चंडीगढ़: पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के लिए 814 करोड़ रुपये की राशि दोबारा जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया।

जाखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार समय पर सड़कों के लिए मिले केंद्रीय फंड का उपयोग नहीं कर सकी, जिसके कारण राशि लैप्स हो गई थी। अब केंद्र द्वारा यह राशि दोबारा जारी की गई है, जिससे राज्य के सड़क ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार को चाहिए कि केंद्र से मिली इस सहायता का सही और समय पर उपयोग करे, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।