खैहरा का सीधा वार, 'अगर मुझे आधी रात को गिरफ्तार कर सकते हैं तो लालजीत भुल्लर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं?'
Edited By Urmila,Updated: 22 Mar, 2026 02:26 PM
विधानसभा क्षेत्र भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस पर राजनीतिक भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं।
जालंधर/कपूरथला : विधानसभा क्षेत्र भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस पर राजनीतिक भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। सुखपाल खैहरा ने एक ट्वीट में सवाल उठाया कि अगर पुलिस उन्हें या बिक्रम सिंह मजीठिया को चोरों की तरह आधी रात को बिना किसी नोटिस के दीवारें फांदकर गिरफ्तार कर सकती है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और डी.जी.पी. पंजाब को पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर को गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है? उन्होंने दावा किया कि भुल्लर का जुर्म कहीं ज्यादा संगीन है।
इसके साथ ही सुखपाल खैहरा ने पंजाब के लोगों से 'बिकाऊ मीडिया' से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के पक्ष में झूठी कहानी तैयार की जा रही है और सरकार विरोधी हर जानकारी को रोका जा रहा है। खैहरा के मुताबिक, यह सब जनता के खर्चे पर किया जा रहा है ताकि सच को दबाया जा सके।
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