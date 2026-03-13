Main Menu

  • केजरीवाल के वादों पर खैहरा का हमला, माइनिंग से 20,000 करोड़ का वादा, फिर 19,800 करोड़ कहां  गए?

13 Mar, 2026

कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि श्री आनंदपुर साहिब के चांदपुर बेला गांव में खुलेआम गैर-कानूनी माइनिंग चल रही है।

जालंधर/कपूरथला :  कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि श्री आनंदपुर साहिब के चांदपुर बेला गांव में खुलेआम गैर-कानूनी माइनिंग चल रही है। सुखपाल खैहरा ने कहा कि यह इलाका शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के चुनाव क्षेत्र में आता है।

खैहरा ने अपने ट्वीट में बताया कि अब AAP के अपने सांसद मलविंदर सिंह कंग ने भी इस माइनिंग माफिया के खिलाफ झंडा उठाया है लेकिन सरकार की तरफ से कोई असर नहीं दिख रहा है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाते हुए कहा कि केजरीवाल ने पंजाब से माइनिंग माफिया को खत्म करने और 20,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट करने का वादा किया था, लेकिन खैहरा के मुताबिक, पिछले 4 सालों में पंजाब में माइनिंग से होने वाली इनकम अभी भी सिर्फ 200-300 करोड़ रुपये के बीच है। सुखपाल खैहरा ने सीधा सवाल पूछते हुए कहा, "अब बाकी 19,800 करोड़ रुपये कहां जा रहे हैं?"

