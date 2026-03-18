3 दिन में 3 पंजाबियों की हत्या! कनाडा से आ रही बुरी खबरों ने पंजाब में मचाई सनसनी

कनाडा से लगातार आ रही दुखद घटनाओं ने पंजाब और प्रवासी पंजाबी समुदाय में चिंता बढ़ा दी है।

पंजाब डेस्क : कनाडा से लगातार आ रही दुखद घटनाओं ने पंजाब और प्रवासी पंजाबी समुदाय में चिंता बढ़ा दी है। बीते तीन दिनों के भीतर अलग-अलग प्रांतों में तीन पंजाबी युवाओं की हत्या के मामले सामने आए हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जानकारी के अनुसार गत दिन अल्बर्टा प्रांत में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले सस्केचेवान में एक पंजाबी कारोबारी की जान ले ली गई थी, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में भी एक अन्य युवक की हत्या की घटना सामने आई थी। तीनों मामलों की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

इन घटनाओं के बाद कनाडा में रह रहे पंजाबी समुदाय में डर और चिंता का माहौल है। समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हाल के समय में अपराध और हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे खासकर युवाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मृतकों के परिवारों ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी घटनाओं पर दुख जताते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग का भरोसा दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी और गलत गतिविधियों में बढ़ती संलिप्तता के कारण कुछ युवा अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। नए छात्रों और युवाओं को सतर्क रहने और गलत संगत से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ये घटनाएं उन परिवारों के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं, जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेजते हैं।

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