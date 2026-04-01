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HS फुल्का के BJP में शामिल होने पर जाखड़ ने किया स्वागत, Tweet कर जताई खुशी

Edited By Vatika,Updated: 01 Apr, 2026 02:27 PM

hs phoolka joins bjp

वरिष्ठ एडवोकेट एच. एस. फुल्का आज पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए है

चंडीगढ़: वरिष्ठ एडवोकेट एच. एस. फुल्का आज पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उन्हें पार्टी में शामिल होने पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

 

सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा," सिख धर्म के लिए न्याय की लड़ाई निडर होकर लड़ने वाले एडवोकेट एच. एस. फुल्का आज भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें सिख समुदाय में सम्मान की नजर से देखा जाता है।"

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उन्होंने लिखा," जैसे उच्च चरित्र वाले सिख व्यक्तित्व का भाजपा से जुड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सिख धर्म और सिखी के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चाई के सामने विरोधियों द्वारा फैलाए गए भ्रम टूट रहे हैं। सुनील जाखड़ ने एच. एस. फुल्का का पार्टी में शामिल होने पर दिल की गहराइयों से स्वागत किया।"

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