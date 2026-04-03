कांग्रेस नेता खुशबाज जटाना का अंतिम संस्कार आज, भयानक हादसे में हुई मौ+त

कांग्रेस के निडर नेता और हलका तलवंडी साबो के इंचार्ज 45 वर्षीय...

बठिंडा(विजय वर्मा): कांग्रेस के निडर नेता और हलका तलवंडी साबो के इंचार्ज 45 वर्षीय खुशबाग सिंह जटाना का हरियाणा के सोनीपत के नजदीक हुए एक भीषण सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया। इस हादसे में उनके ड्राइवर की भी मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।





जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयानक था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिवंगत खुशबाग सिंह जटाना का पार्थिव शरीर बठिंडा स्थित उनके मॉडल टाउन निवास पर लाया जा चुका है, जहां परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका अंतिम संस्कार आज शाम 3 बजे बठिंडा के रामबाग श्मशान घाट में किया जाएगा। घटना की खबर मिलते ही शहर और तलवंडी साबो क्षेत्र में गहरा शोक छा गया है। व्यापारी, राजनीतिक, किसान और मजदूर वर्ग से जुड़े लोग बड़ी संख्या में परिवार के साथ दुख साझा करने पहुंच रहे हैं।



पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं, विपक्षी पार्टियों के नेता भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे। खुशबाग सिंह जटाना अपने निडर स्वभाव और लोगों से जुड़े रहने के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके अचानक निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति हुई है।