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BJP ऑफिस हमले के बाद अब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां Alert

Edited By Kamini,Updated: 02 Apr, 2026 01:48 PM

threat to bomb high court

चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

पंजाब डेस्क : चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार धमकी भरा ईमेल सीधे पुलिस मुख्यालय को भेजा गया, जबकि इससे पहले ऐसे 3 मेल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की आधिकारिक ईमेल आईडी पर पहुंचे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाईकोर्ट परिसर की जांच में जुट गई हैं।

बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल 

इधर, चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस के पास थी। शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार परोक्ष रूप से ऐसे तत्वों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, जिन्हें बाहर से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हमलावर घटनाओं के वीडियो बनाकर फैलाने लगे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

शर्मा ने कहा कि, पन्नू देशद्रोही है जोकि पंजाब के भाईचारे को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ ताकतें पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि सरकार किन लोगों के प्रभाव में काम कर रही है। साथ ही, उन्होंने बीते वर्षों में पंजाब में हुए कई हमलों-जैसे मोहाली इंटेलिजेंस कार्यालय पर आरपीजी हमला, पुलिस ठिकानों और थानों पर हमले का हवाला देते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि सरकार स्पष्ट करे कि वह किन ताकतों के साथ खड़ी है और प्रदेश में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए।

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