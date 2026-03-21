Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना में अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, कई वाहनों के काटे चालान

लुधियाना में अवैध पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, कई वाहनों के काटे चालान

Edited By VANSH Sharma,Updated: 21 Mar, 2026 07:10 PM

traffic police crackdown on illegal parking in ludhiana

लुधियाना के प्रताप बाजार में अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम को लेकर खबर प्रकाशित होते ही ट्रैफिक पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।

लुधियाना (गणेश/ मौदगिल): लुधियाना के प्रताप बाजार में अवैध पार्किंग और ट्रैफिक जाम को लेकर खबर प्रकाशित होते ही ट्रैफिक पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे और कुछ को जब्त भी किया।

PunjabKesari

गिरजाघर चौक, माता रानी चौक और कपूर हॉस्पिटल चौक पर लंबे समय से बनी जाम की समस्या को लेकर कार्रवाई की गई। दुकानों के बाहर खड़े वाहनों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

‘नो पार्किंग’ के बोर्ड लगे होने के बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। पुलिस कार्रवाई के बाद फिलहाल हालात में सुधार देखने को मिला है। वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू करने की मांग की है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!