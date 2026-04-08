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भाजपा रणनीति पर इशारा? निहंग रसूलपुर के बयान से सियासत में हलचल, बोले—पंजाब को चाहिए योगी मॉडल

Edited By Urmila,Updated: 08 Apr, 2026 11:49 AM

nihang rasulpur s statement sparks a stir in politics

निहंग रसूलपुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में जनता ऐसे नेतृत्व को पसंद कर रही है, जो बिना किसी दबाव के कड़े फैसले लेने का साहस रखता हो।

जालंधर : पंजाब की सियासत में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। निहंग सिंह बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो के माध्यम से राजनीतिक दलों की कार्यशैली और भविष्य की रणनीतियों पर खुलकर राय रखी है। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है।

रसूलपुर ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में मजबूत विकल्प के रूप में उभरना है, तो उसे अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर सख्त और निर्णायक नेतृत्व की दिशा में कदम उठाने होंगे। केवल पुराने फार्मूलों और गठबंधनों के सहारे सत्ता तक पहुंचना अब संभव नहीं है।

पंजाब में योगी मॉडल की वकालत

निहंग रसूलपुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में जनता ऐसे नेतृत्व को पसंद कर रही है, जो बिना किसी दबाव के कड़े फैसले लेने का साहस रखता हो। रसूलपुर का मानना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा मॉडल अपनाए बिना भाजपा पंजाब में कभी सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में केवल वही नेतृत्व असरदार साबित हो सकता है, जो बिना दबाव के फैसले ले सके।

उनका कहना है कि जब तक पंजाब में इसी तरह का मजबूत और निडर नेतृत्व सामने नहीं आता, तब तक राज्य की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने इशारों में कहा कि वर्तमान राजनीतिक हालात में केवल भाषणों और वादों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से ही जनता का भरोसा जीता जा सकता है।

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सियासी संकेत और संभावित असर

रसूलपुर के इस बयान को पंजाब की राजनीति में आने वाले समय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान न सिर्फ भाजपा की रणनीति पर असर डाल सकते हैं, बल्कि अन्य दलों को भी अपनी राजनीतिक दिशा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

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