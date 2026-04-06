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Punjab में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, विजीलैंस चीफ सहित नई नियुक्तियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Apr, 2026 08:51 PM

5 ips officers transferred in punjab

पंजाब में तबादलों के दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत अब 5 आई.पी.एस. अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी गई है। पंजाब सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए उक्त अधिकारियों की नई नियुक्तियां की है, जिसके तहत शरद सत्य चौहान को पंजाब का नया विजिलेंस डायरेक्टर...

पंजाब डैस्क : पंजाब में तबादलों के दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत अब 5 आई.पी.एस. अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी गई है। पंजाब सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए उक्त अधिकारियों की नई नियुक्तियां की है, जिसके तहत शरद सत्य चौहान को पंजाब का नया विजिलेंस डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी.के. सिन्हा को स्पेशल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह इस पद पर अर्पित शुक्ला की जगह लेंगे।

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