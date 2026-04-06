Punjab में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, विजीलैंस चीफ सहित नई नियुक्तियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Apr, 2026 08:51 PM



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पंजाब में तबादलों के दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी के तहत अब 5 आई.पी.एस. अधिकारियों की ट्रांसफर कर दी गई है। पंजाब सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए उक्त अधिकारियों की नई नियुक्तियां की है, जिसके तहत शरद सत्य चौहान को पंजाब का नया विजिलेंस डायरेक्टर...