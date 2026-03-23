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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 23 Mar, 2026 12:58 PM

punjab top 5 update

आदमपुर एयरपोर्ट से उड़ानों के बंद होने को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें पूरी तरह गलत ..

1) आदमपुर एयरपोर्ट से उड़ानों को लेकर Latest Update, यात्री दें ध्यान
आदमपुर एयरपोर्ट से उड़ानों के बंद होने को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें पूरी तरह गलत ..

2)  अमृतसर में DM की मौ+त मामले में नई CCTV आई सामने, गिरफ्तारी पर अड़ा परिवार
अमृतसर में वेयरहाउस के डीएम गगनदीप सिंह की मौत का मामला अब नया मोड़ लेता नजर ..

3)  पंजाब में अब SHO की बदसलूकी से परेशान युवक ने पी जहरीली स्प्रे, गरमाया माहौल
अमृतसर में वेयरहाऊस के डी.एम. द्वारा सत्ताधारी पार्टी के मंत्री की कथित प्रताड़ना के कारण आत्महत्या..

4) पंजाब-चंडीगढ़ Weather Update: आज कई इलाकों में बारिश! 28 तारीख तक मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम को लेकर अहम अपडेट सामने आई है। पिछले दो दिनों से मौसम सूखा..

और ये भी पढ़े

5) शराब ठेकेदारों के लिए अहम खबर! नए ऑर्डर जारी
 पंजाब के शराब ठेकेदारों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। अब पेंडिंग शराब ठेकों के ग्रुप अलॉट ..

 

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