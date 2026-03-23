क्या भुल्लर का इस्तीफा गवर्नर को भेजा गया? खैहरा ने CM Mann से मांगा जवाब

कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने लालजीत सिंह भुल्लर के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से स्पष्टीकरण मांगा है।

पंजाब डेस्क: कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने लालजीत सिंह भुल्लर के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि क्या उन्होंने लालजीत भुल्लर का इस्तीफा मंजूरी के लिए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया को भेजा है या नहीं?

We @INCIndia demand a clarification whether @BhagwantMann has forwarded the resignation of tainted Minister Laljit Bhullar to the Governor Punjab @Gulab_kataria for acceptance ?



Bcoz according to my information the said resignation hasn’t reached the Raj Bhawan and unless the… pic.twitter.com/XoIn7Z8ydW — Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 23, 2026

खैहरा ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा राजभवन नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जब तक गवर्नर इस्तीफा मंजूर नहीं कर लेते, लालजीत भुल्लर मंत्री बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से स्पष्टीकरण मांगा है।

आपको बता दें कि DM गगनदीप सिंह रंधावा ने AAP सरकार के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लेकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफा देने की बात चल रही थी। इस मामले में लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और पीए के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और विपक्ष लगातार लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी और मामले की CBI जांच की मांग कर रहा है।

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