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पंचायती जमीन विवाद पर खैहरा का पलटवार: आरोपों को बताया ‘झूठ का पुलिंदा’, दी खुली चुनौती

Edited By Kamini,Updated: 20 Mar, 2026 11:39 AM

khaira hits back over panchayat land dispute

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने अपने और अपने परिवार पर लगे पंचायत की जमीन पर कब्ज़े के आरोपों से साफ इनकार किया है।

पंजाब डेस्क: कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने अपने और अपने परिवार पर लगे पंचायत की जमीन पर कब्ज़े के आरोपों से साफ इनकार किया है। सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष साझा करते हुए खैहरा ने इन आरोपों को "झूठ का पुलिंदा" बताया है। खैहरा ने साफ किया कि उनके निजी परिवार ने पंचायत की एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है और उसे रोज झूठे आरोप लगाने की आदत है। सुखपाल खैहरा ने आगे कहा कि उनका शरीक और भाईचारा बहुत बड़ा है, जोकि 2 गांवों और अब दुनिया भर में फैला हुआ है। खैहरा ने सवाल उठाया कि वह 50 से ज़्यादा दूसरे खैहरा परिवारों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं?

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खैहरा के मुताबिक, उनके पिता, वह खुद और उनका बेटा मेहताब सिंह ही उनके परिवार के वारिस हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी साथी के पास पंचायत की जमीन है और वह उसका सालाना किराया/पेमेंट दे रहा है, तो यह तय करना पंचायत का काम है, किसी विरोधी (जोकर) का नहीं। सुखपाल खैहरा ने अपने विरोधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह चाहें तो उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसे "झूठे व्यक्ति" को सीधा जवाब देना जरूरी नहीं समझते, इसलिए वह सोशल मीडिया के जरिए जनता के साथ अपना पक्ष साझा कर रहे हैं।

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