मेरे खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी में पंजाब सरकार, सुखपाल खैहरा ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

चंडीगढ़ (अंकुर तांगड़ी): पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खैहरा ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर कहा कि सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि उन्हें विधानसभा में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और अब उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन पास करके मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। खैहरा ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि सरकार उन्हें हर तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। खैहरा ने दावा किया कि उन्होंने किसी भी तरह से महिलाओं का अपमान नहीं किया और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है।

Since @BhagwantMann and @AamAadmiParty govt do not allow me to speak in Vidhan Sabha despite naming me and passing multiple resolutions against me i thought i will share the latest conspiracy being hatched against me on the instructions of @ArvindKejriwal .



1) Misusing the… pic.twitter.com/ifRgyeKEsz — Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) March 12, 2026

विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिला

खैहरा के मुताबिक, वह अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करने के लिए पिछले दिन सुबह 10 बजे विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया लेकिन उन्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब प्लानिंग के साथ किया गया ताकि उनकी बात जनता तक न पहुंचे। खैहरा ने कहा कि जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो यह साफ हो गया कि सरकार उनकी दलीलें सुनना नहीं चाहती।

मंत्रियों पर भी निशाना

खैहरा ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह की गाली-गलौज की गई, वह ठीक नहीं है। खैरा ने दावा किया कि जिस फ्रेम में उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है, उसमें वह तो थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की लाइव कवरेज भी चुनिंदा तस्वीरों और सीन तक ही सीमित थी और सिर्फ वही दिखाया गया जो दिखाया जाना था। उनके मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण थी।

गैरहाजिरी में प्रिविलेज प्रस्ताव पास

खैहरा ने कहा कि आज विधानसभा में उनकी गैरहाजिरी में उनके खिलाफ प्रिविलेज प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के तहत मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सरकार के पास बड़ी संख्या है और 117 सदस्यों वाले सदन में उनके करीब 95 सदस्य हैं। इसलिए वे बहुमत के आधार पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। खैहरा ने दावा किया कि सरकार का इरादा प्रिविलेज कमेटी के जरिए उनकी MLA मेंबरशिप कैंसिल करवाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीति में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जब राजनीतिक विरोधियों को ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

झूठी FIR भी संभव

खैहरा ने अपने लाइव संबोधन के दौरान यह भी दावा किया कि पंजाब सरकार उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अनऑफिशियल सोर्स से जानकारी मिली है कि महिलाओं की बदनामी के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो केस दर्ज कर सकती है, उन्हें इससे डर नहीं लगता। खैहरा ने कहा कि उन पर पहले भी कई केस चल चुके हैं और वे पांच महीने जेल में भी रहे हैं।

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप

खैहरा ने कहा कि सरकार यह सारा विवाद लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों का मुद्दा, ड्रग्स की समस्या और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ दिन पहले एक सरपंच को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से ड्रग्स बरामद हुए थे और इस मामले पर भी गंभीर चर्चा की जरूरत थी। खैहरा ने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर और ड्रग्स की समस्या एक बड़ा मुद्दा बन गई है, लेकिन इस पर गंभीरता से चर्चा करने के बजाय सरकार राजनीतिक विवादों में समय बर्बाद कर रही है।

मुख्यमंत्री पर भी निशाना

खैहरा ने इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार उनके संबंध में जो बातें पेश कर रही है, उसके मुकाबले कुछ ऐसे बयान हैं जो खुद सरकार के नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो को कोट करके अपनी बात रखी थी, लेकिन उसे गलत तरीके से पेश किया गया। खैहरा ने दावा किया कि यह पूरा विवाद राजनीतिक रूप से बनाया गया है।

लड़ाई जारी रखने का ऐलान

खैहरा ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि वह किसी भी कार्रवाई से नहीं डरते और सच्चाई के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी MLA मेंबरशिप कैंसिल भी कर दे या उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर ले, तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अकाल पुरख पर भरोसा है और आने वाला समय सच सामने लाएगा। पंजाब और विदेश में बैठे पंजाबियों को संबोधित करते हुए खैहरा ने कहा कि उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताना जरूरी है ताकि लोग असलियत समझ सकें। इस मामले को लेकर पंजाब की राजनीति में तनाव बढ़ गया है और आने वाले दिनों में प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई और सरकार के अगले कदमों पर सबकी नजर रहेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here