'क्या देश में दो संविधान हैं...', DM रंधावा की बेटी के बड़े सवालों ने घेरी 'AAP' सरकार (Video)

अमृतसर के वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के DM डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की बेटी का बयान सामने आया है। बेटी ने लालजीत सिंह भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ की मांग की है।

अमृतसर : अमृतसर के वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के DM डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की बेटी का बयान सामने आया है। बेटी ने लालजीत सिंह भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ की मांग की है। इस बीच, रंधावा की बेटी ने भुल्लर की तुरंत गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बहुत लंबा समय होता है और अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पिता को एक हफ्ते से ज्यादा समय से टॉर्चर किया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक अपने पिता की डेड बॉडी भी नहीं देखी है।

सरकार और कानून पर सवाल

इस बीच, बेटी ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या देश में दो संविधान हैं, एक आम आदमी के लिए और एक मंत्री के लिए? उन्होंने कहा कि अगर कोई आम आदमी होता, तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह मंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इस्तीफा देने से क्या हुआ? उन्होंने आगे मांग की कि इस मामले की टेक्निकल जांच की जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि WhatsApp कॉल एन्क्रिप्टेड हैं, लेकिन साइबर टीम की मदद से रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं।

जमानत का विरोध

उन्होंने साफ किया कि आरोपी को जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कम से कम 20 साल की जेल होनी चाहिए। बेटी ने यह भी कहा कि पोस्टमॉर्टम बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन पहले आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है।

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