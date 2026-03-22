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Sudhir Sweets पर फायरिंग करने वाले सोनू खत्री गैंग के शूटर का जालंधर में एनकाउंटर

Edited By Kalash,Updated: 22 Mar, 2026 06:03 PM

sudhir sweets firing accused police encounter

जालंधर के जमशेर से एनकाउंटर की खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : जालंधर के जमशेर से एनकाउंटर की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों फगवाड़ा में Sudhir Sweets पर फायरिंग करने वाले शूटर कुलबंत सिंह गोपा की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ दौरान क्रॉस फायरिंग में कुलबंत सिंह गोपा घायल हो गया। 

बताया जा रहा है कि वह जालंधर में किसी वारदात को अंजाम देने आया था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिली तो सी.आई.ए. स्टाफ द्वारा उसका पीछा किया गया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगने से वह घायल हो गया। बता दें कि गोल्डी बराड़ ने Sudhir Sweets पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और ये आरोपी सोनू खत्री गैंग से भी संबंधित था।  

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