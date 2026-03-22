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  • Punjab Top 5 : DM रंधावा के परिवार का अंतिम संस्कार से इंकार, पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5 : DM रंधावा के परिवार का अंतिम संस्कार से इंकार, पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 22 Mar, 2026 01:01 PM

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भुल्लर की गिरफ्तारी पर मजीठिया ने घेरी पंजाब सरकार, लोगों से की खास अपील (Video)

1. रंधावा आ'त्मह'त्या मामला, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत पिता और पी.ए. पर केस दर्ज
पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट..

2. भुल्लर की गिरफ्तारी पर मजीठिया ने घेरी पंजाब सरकार, लोगों से की खास अपील (Video)
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले ...

3. Laljit Bhullar की गिरफ्तारी तक परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले ...

4. DM रंधावा आत्महत्या मामला: पीड़ित परिवार ने की सुरक्षा की मांग, रोती-बिलखती मां बोली- 'झाड़ू वाले मेरा बेटा खा गए'
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अमृतसर और तरनतारन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा...

और ये भी पढ़े

5. वेयरहाउस DM केस में नया मोड़, वीडियो से बढ़ी मंत्री भुल्लर की मुश्किलें
पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा...

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