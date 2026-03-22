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Punjab Top 5 : DM रंधावा के परिवार का अंतिम संस्कार से इंकार, पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 22 Mar, 2026 01:01 PM
भुल्लर की गिरफ्तारी पर मजीठिया ने घेरी पंजाब सरकार, लोगों से की खास अपील (Video)
1. रंधावा आ'त्मह'त्या मामला, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत पिता और पी.ए. पर केस दर्ज
पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट..
2. भुल्लर की गिरफ्तारी पर मजीठिया ने घेरी पंजाब सरकार, लोगों से की खास अपील (Video)
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले ...
3. Laljit Bhullar की गिरफ्तारी तक परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले ...
4. DM रंधावा आत्महत्या मामला: पीड़ित परिवार ने की सुरक्षा की मांग, रोती-बिलखती मां बोली- 'झाड़ू वाले मेरा बेटा खा गए'
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अमृतसर और तरनतारन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. वेयरहाउस DM केस में नया मोड़, वीडियो से बढ़ी मंत्री भुल्लर की मुश्किलें
पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा...
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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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Punjab Top 5 : Weather Update सहित पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : CM मान–सुखजिंदर रंधावा में वार-पलटवार तो वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी,...
Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने...,...
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22/03/2026 11:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
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