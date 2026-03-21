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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 21 Mar, 2026 12:58 PM
पंजाब राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब..
1) पंजाब में टेंडर के लिए दबाव डालने वाले मंत्री लालजीत भुल्लर से लिया गया इस्तीफा
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2) टेंडर को लेकर AAP मंत्री डाल रहा था दबाव, DM ने खा ली सल्फास
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के जिला अमृतसर और तरनतारन के मैनेजर गगनदीप...
3) पंजाब में ठंड ने पकड़ा जोर, पढ़ें 22 से 25 मार्च तक का बड़ा मौसम Update
पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज मौसम सूखा रहने...
4 ) युवराज-हार्दिक की AI फोटो पर हंगामा, गोल्डन टेंपल मर्यादा को लेकर मचा बवाल
अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब को लेकर एआई से बनाई गई तस्वीरों पर एक बार फिर विवाद ..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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5) पंजाब के स्कूलों तक पहुंची LPG की मार: अब चूल्हों पर पक रहा Mid Day Meal
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब पंजाब के सरकारी स्कूलों तक पहुंच गया है। ..
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21/03/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
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