पंजाब में ठंड ने पकड़ा जोर, पढ़ें 22 से 25 मार्च तक का बड़ा मौसम Update

पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालांकि सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालांकि सुबह और शाम की ठंड बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर में 1.3 डिग्री की गिरावट आई है, जो अब नॉर्मल से 6.6 डिग्री नीचे पहुंच गया है।

आने वाले दिनों का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, आज 21 मार्च को मौसम सूखा रहने की संभावना है। हालांकि, 21 तारीख के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से 22, 23, 24 और 25 मार्च को राज्य में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश, बिजली कड़कने और 40 से 50 kmph की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पिछले दिन कैसा रहा तापमान

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब के ज़्यादातर शहरों में तापमान गिरा है, जिसमें मोहाली सबसे आगे रहा। मोहाली में 3.4 डिग्री की बड़ी गिरावट के साथ तापमान 19.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद रूपनगर में 3.2 डिग्री, पठानकोट में 2.8 डिग्री, चंडीगढ़ में 2.0 डिग्री और लुधियाना में 1.8 डिग्री की गिरावट आई। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुरदासपुर में 10 डिग्री, जबकि सबसे ज़्यादा तापमान फिरोजपुर में 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं, अमृतसर और अबोहर में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here