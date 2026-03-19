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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 19 Mar, 2026 12:56 PM

punjab top 5 update

हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट..

1) लुधियाना में फैक्ट्री में लगी भयानक आग, इलाके में दहशत
हंबड़ा रोड स्थित डायरी परिसर के पास कूलर की फैक्ट्री में बिजली का शॉर्ट..

2) पंजाब में बढ़ी ठंड, आंधी- बारिश व ओलावृष्टि को लेकर 2 दिन का Yellow Alert
पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा...

3) राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर, केंद्र सरकार ने लिया फैसला, अब 3 महीने...
 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश के...

4) जितने मर्जी गनमैन रख ले... Mankirt Aulakh को फिर मिली जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर की Audio Viral
मशहूर पंजाबी गायक को जान मारने की धमकी मिलने की सनसनीखेज खबर सामने आई है।,.

और ये भी पढ़े

5) पंजाब में वार्डबंदी पर यू-टर्न, सरकार ने सभी नए नोटिफिकेशन किए रद्द
 पंजाब सरकार द्वारा वार्डों की हदबंदी की नोटिफिकेशन की रद्द कर दी गई ...

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