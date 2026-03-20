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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 20 Mar, 2026 12:44 PM

punjab top 5

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप आने वाले..

1) हवाई यात्रियों के लिए अलर्ट! पंजाब के आदमपुर समेत 4 बड़े एयरपोर्ट रहेंगे बंद
 हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप आने वाले..

2) मौसम अपडेट: पंजाब में 48 घंटे भारी, तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश का Alert
 पंजाब में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों..

3) तेज रफ्तार का कहर: जालंधर-पठानकोट हाईवे पर टिप्पर ने बाइक सवार को कुचला, मौ+त
जालंधर-पठानकोट रोड पर पचरंगा पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।..

4) पंजाब में आम आदमी पार्टी पार्षद और उसके पति का ड्रग्स कनेक्शन! NCB ने किया तलब
पंजाब में ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में,,

5) AAP के ‘युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान पर BJP का प्रहार, अश्वनी शर्मा बोले- सब दिखावा
पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्वनी शर्मा ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर तीखा निशाना..
 

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