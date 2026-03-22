Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Laljit Bhullar की गिरफ्तारी तक परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार

Laljit Bhullar की गिरफ्तारी तक परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार

Edited By Kalash,Updated: 22 Mar, 2026 12:21 PM

gagandeep randhawa family refuses to perform last rites

पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने मृतक का संस्कार करने से इनकार कर दिया है। गगनदीप रंधावा के परिवार का कहना है कि जब तक लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।  

बता दें कि गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले में पुलिस ने कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और निजी सहायक (पी.ए.) के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि रणजीत एवेन्यू पुलिस थाना में देर रात हुआ केस दर्ज किया गया है। गगनदीप सिंह रंधावा ने कथित मानसिक दबाव और प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठाया थ। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

 
 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!